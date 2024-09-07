В центре Риги состоялась прогулка корги

Все, кто наблюдал прогулку в центре города, мог познакомиться с собаками и погладить корги. Сбор на фотосессию или для „терапии обнимашек“ состоялся в парке возле Дома Конгрессов. Здесь можно было посмотреть и то, чему могут научиться корги благодаря дрессировке, а также узнать интересные факты о породе от самих хозяев.
„Когда ушла из жизни самый долго правивший монарх в истории Великобритании — королева Елизавета II, мне захотелось сохранить какую-то приятную память об этой выдающейся правительнице. Поскольку королева была большой любительницей корги, популяризатором этой породы, и за свою жизнь у неё было более 30 корги, такая прогулка с корги показалась отличной идеей“, — рассказывает Герда Пулкстене об акции.