"Полиция убила ребенка в лагере в Рукле, а его отец был арестован при попытке бегства в Германию", - сообщение и видео такого содержания поступили в редакцию Delfi поздно вечером в субботу.
Подвергнув сомнению достоверность информации, иракец в одном из центров для мигрантов пояснил, что ребенок 11 лет, возможно, не был убит, а был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сообщается, что полицейские ранили его, применив электрошокер Taser.
Мужчина сообщил, что после инцидента в лагере беженцев возникли волнения, стихийный протест, и сотрудники правоохранительных органов якобы применили против мигрантов слезоточивый газ.
На кадрах видно, что инцидент происходит в лагере модульных домиков, в котором размещаются семьи с детьми, в общей сложности до 400 человек.
Пресс-секретар Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене подтвердила, что в Рукле были беспорядки, которые подавляла не полиция, а Служба общественной безопасности (СОБ).
"Упомянутый мальчик был доставлен в медицинское учреждение в связи с ухудшением состояния его здоровья. У нас нет данных о том, что до этого использовался электрошокер", - сообщила порталу Delfi О. Вайткявичене.
Представитель полиции также пояснила, что электрошокер Taser не применялся, несколько человек были задержаны сотрудниками СОБ, а нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Охранник центра приема беженцев в Рукле в воскресенье упомянул, что ничего не может сказать об инциденте, и порекомендовал связаться с ним в понедельник. Директор центра Беатриче Бернотене заявила, что всю информацию о происшествии должны предоставить представители СОБ, и подтвердила, что указанный ребенок, доставленный в медицинское учреждение, не пострадал от действий властей.
Представитель Объединенного оперативного центра СОБ сообщил, что инцидент в Центре приема беженцев в Рукле действительно имел место, но ситуация была быстро взята под контроль и дополнительных сил не потребовалось.
Отвечая на вопрос о задержанных, представитель СОБ упомянул, что люди, пытавшиеся сбежать, были задержаны и возвращены в лагерь. Для передачи их сотрудникам полиции не было законных оснований, так как выезд из лагеря для мигрантов не считается уголовным преступлением.
Советник министра социальной защиты и труда Томас Каваляускас подтвердил, что несколько семей пытались уйти, сотрудники СОБ задержали людей и вернули их.
Больной ребенок, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле, скончался в больнице
В воскресенье Министерство социальной защиты и труда предоставило последнюю информацию о ребенке, упомянутом мигрантами.
"Ребенок 2010 года рождения, проживавший в Центре приема беженцев в Рукле (ЦПБ), умер в медицинском учреждении. Семья мигрантов (отец и сын) прибыли в ЦПБ Руклы 6 августа. Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, после перехода границы сразу же была размещена в ЦПБ Руклы. Ребенок был парализован, страдал эпилепсией и другими заболеваниями. По словам отца, ребенок стал инвалидом после травмы головы год назад на родине. ЦПБ Руклы постоянно предоставлял семье медицинскую помощь, необходимые лекарства и социальных работников.
Утром 26 сентября 2021 года отец ребенка сообщил, что у ребенка проблемы с дыханием. Была вызвана скорая помощь, которая немедленно отвезла ребенка в медицинское учреждение, где ребенок скончался. Предварительная причина смерти - острая сердечная и легочная недостаточность.
ЦПБ Руклы выражает искренние соболезнования отцу ребенка. Ему оказывается психологическая помощь, организуются похороны ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
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