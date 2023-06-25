В центре Клайпеды поселились бобры

Журналисту издания Vakarų ekspresаs удалось зафиксировать одновременно трех бобров в реке Дане. Один из них выходил на берег.

Представитель Дирекции охраняемых территорий Малой Литвы Эрландас Паплаускис сказал: "Бобры живут, где только могут. После того как люди их полностью уничтожили, бобров заново реаклиматизировали в Литве. После войны их стали охранять, запретили охоту на них, когда снизилось число волков и рысей, не осталось системы регулирования численности бобров".

По словам Паплаускиса, охота на бобров почему-то сейчас непопулярна.

"В природе это очень полезное животное, оно ренатурализует уничтоженную человеком природу. Но в городах могут быть проблемы в сосуществовании человека и бобра. В Вильнюсе бобры издавна живут в Нерис, где сохранились естественные берега, например, в парке Вингис, и никому не мешают. А в Клайпеде, около Иоанновой горки, надо следить, чтобы бобры не уничтожили ценные охраняемые деревья", - сказал Папалускис.