В центре Каунаса – вонючая река: решать проблему никто не спешит

Каунасец заметил эту „реку“ 21 августа и информировал соответствующие службы.
„21 августа я шел по Выставочной горе и заметил, что по склону течет река. Я позвонил по номеру 112. Сказали, что это не их профиль, но обещали передать информацию ответственным службам“, – писал читатель.
По словам каунасца, с ним связались представители Департамента охраны окружающей среды и обещали решить проблему.
„К сожалению, вчера „река“ все еще текла. Видимо ее готовят к состязаниям Red Bull, которые пройдут в выходные. Жаль только, что воняет“, – писал мужчина.
Пресс-секретарь Kauno vandenys Лигита Чепоните сказала, что во вторник работники компании ездили в указанное место и оценили ситуацию.
„Работники ЗАО Kauno vandenys 3 сентября ездили в указанное место. По словам представителя бригады Римаса Стундженаса, причина проблемы – пробка в канализационной сети“, – сказала Чепоните.
Она заметила, что Kauno vandenys за эту реку не в ответе.
„Обращаем внимание на то, что эти сети администрирует не Kauno vandenys. Владельца территории по адресу аллея Пяркуно, 4, о проблеме информировали“, – сказала Чепоните.
В среду ситуация на Выставочной горе не изменилась.