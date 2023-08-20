В центре Каунаса разваливается многоквартирный дом: до трагедии один шаг

"Здесь написано, внимание, пользоваться балконами запрещено, опасно для жизни", – сказал LNK житель дома.
На вопрос, не было ли ему страшно, когда появились такие предупреждения, он ответил: "Нет, дом в таком состоянии уже 15 лет".
Дому 70 лет. У некоторых балконов уже развалились перила, оставшиеся колонны висят в воздухе, другие поддерживают сетки, натянутые администратором дома, но, похоже, в доме живут отважные люди – даже на том балконе, который выглядит хуже всех, можно увидеть много вещей. Жители пользуются балконами, не слушают предупреждений.
"Балконы повреждены коррозией, некоторые их конструкции развалились, упали. Они аварийные", – сказал гендиректор LNK Butų ūkis Мариюс Заборская.
"Страшно, я рядом с домом не хожу, однажды передо мной упал фрагмент одного балкона", – сказала LNK жительница дома.
Однако проблема в том, что жители не дают согласия на ремонт. Большинство не хочет платить за ремонт балконов, поскольку платить придется и тем, у кого нет балконов. Балконы в многоквартирных домах считаются общими, несмотря на то, что принадлежат отдельным квартирам.
"Платить надо всем. Почему я должен ремонтировать балкон соседей?", – сказал одна жительница.
"Пенсионер многим не может помочь", – сказал Шейнкман.
Администратор сказал, что уже несколько встреч с жильцами не состоялись.
"В прошлом году было несколько голосований. Первое голосование касалось именно ремонта балкона – не собралось нужное число жителей", – сказал Заборскас.
Людям предлагали несколько вариантов.
"Привести в порядок балконы, выбрать проект и устранить дефекты. Второе предложение - участие в программе модернизации. Как известно, финансируют до 30% комплексного обновления дома. Третье решение - участвовать в программе культурного наследия, в таком случае финансируют до 50%", – заметил Заборскас.
Староста сказал, что у жильцов дома выхода нет - дом придется чинить. "Администратор будет вынужден принять решительные меры, проводить работы в обязательном порядке", – сказал LNK староста Марюс Швейкаускас.
Дом аварийный, поэтому с согласия жильцов или без, но проект ремонта будет подготовлен. Разница только в том, что если жильцы не дадут согласия, проект будет на 30% дороже.
"Если не будет согласия жителей, будут ремонтировать самые опасные балконы", – пояснил Швейкаускас.
Этот дом входит в список объектов культурного наследия, поэтому работы с ним много.
"Нужен комплексный ремонт. В него входят и балконы, если починить только балконы, а фасад будет разваливаться, какой смысл? На самом деле, нужны комплексные решения", – сказала представитель отдела культурного наследия Эгле Книгаускайте-Лякене.