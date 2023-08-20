20 августа 2023 г. 12:48

В центре Каунаса разваливается многоквартирный дом: до трагедии один шаг

 
ru.DELFI.lt
Griūvantis daugiabutis Kaune
Griūvantis daugiabutis Kaune
ФОТО: Stopkadras / LNK

Каунасец Ефим Шейнкман живет в 32 доме на проспекте Караляус Миндауго. Все службы заявляют, что балконы дома в аварийном состоянии, могут упасть в любой момент. Жильцам запрещено ими пользоваться. Администратор установил знаки.

"Здесь написано, внимание, пользоваться балконами запрещено, опасно для жизни", – сказал LNK житель дома.

На вопрос, не было ли ему страшно, когда появились такие предупреждения, он ответил: "Нет, дом в таком состоянии уже 15 лет".

Дому 70 лет. У некоторых балконов уже развалились перила, оставшиеся колонны висят в воздухе, другие поддерживают сетки, натянутые администратором дома, но, похоже, в доме живут отважные люди – даже на том балконе, который выглядит хуже всех, можно увидеть много вещей. Жители пользуются балконами, не слушают предупреждений.

Griūvantis daugiabutis Kaune

"Балконы повреждены коррозией, некоторые их конструкции развалились, упали. Они аварийные", – сказал гендиректор LNK Butų ūkis Мариюс Заборская.

"Страшно, я рядом с домом не хожу, однажды передо мной упал фрагмент одного балкона", – сказала LNK жительница дома.

Однако проблема в том, что жители не дают согласия на ремонт. Большинство не хочет платить за ремонт балконов, поскольку платить придется и тем, у кого нет балконов. Балконы в многоквартирных домах считаются общими, несмотря на то, что принадлежат отдельным квартирам.

"Платить надо всем. Почему я должен ремонтировать балкон соседей?", – сказал одна жительница.

"Пенсионер многим не может помочь", – сказал Шейнкман.

Администратор сказал, что уже несколько встреч с жильцами не состоялись.

Griūvantis daugiabutis Kaune

"В прошлом году было несколько голосований. Первое голосование касалось именно ремонта балкона – не собралось нужное число жителей", – сказал Заборскас.

Людям предлагали несколько вариантов.

"Привести в порядок балконы, выбрать проект и устранить дефекты. Второе предложение - участие в программе модернизации. Как известно, финансируют до 30% комплексного обновления дома. Третье решение - участвовать в программе культурного наследия, в таком случае финансируют до 50%", – заметил Заборскас.

Староста сказал, что у жильцов дома выхода нет - дом придется чинить. "Администратор будет вынужден принять решительные меры, проводить работы в обязательном порядке", – сказал LNK староста Марюс Швейкаускас.

Griūvantis daugiabutis Kaune

Дом аварийный, поэтому с согласия жильцов или без, но проект ремонта будет подготовлен. Разница только в том, что если жильцы не дадут согласия, проект будет на 30% дороже.

"Если не будет согласия жителей, будут ремонтировать самые опасные балконы", – пояснил Швейкаускас.

Этот дом входит в список объектов культурного наследия, поэтому работы с ним много.

"Нужен комплексный ремонт. В него входят и балконы, если починить только балконы, а фасад будет разваливаться, какой смысл? На самом деле, нужны комплексные решения", – сказала представитель отдела культурного наследия Эгле Книгаускайте-Лякене.

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