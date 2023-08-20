В центре Каунаса разваливается многоквартирный дом: до трагедии один шаг

"Здесь написано, внимание, пользоваться балконами запрещено, опасно для жизни", – сказал LNK житель дома.

На вопрос, не было ли ему страшно, когда появились такие предупреждения, он ответил: "Нет, дом в таком состоянии уже 15 лет".

Дому 70 лет. У некоторых балконов уже развалились перила, оставшиеся колонны висят в воздухе, другие поддерживают сетки, натянутые администратором дома, но, похоже, в доме живут отважные люди – даже на том балконе, который выглядит хуже всех, можно увидеть много вещей. Жители пользуются балконами, не слушают предупреждений.

"Балконы повреждены коррозией, некоторые их конструкции развалились, упали. Они аварийные", – сказал гендиректор LNK Butų ūkis Мариюс Заборская.

"Страшно, я рядом с домом не хожу, однажды передо мной упал фрагмент одного балкона", – сказала LNK жительница дома.