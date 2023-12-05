В центре Каунаса царит праздничное настроение: аллея Лайсвес излучает уют

 
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ФОТО: DELFI
С началом марафона праздничных мероприятий и зажжением главной рождественской елки Каунаса, сердце города — аллея Лайсвес — засиял праздничными акцентами. Возле здания муниципалитета появилась подсвеченная датская ель, на которой красуются ангельские перья, такие же, как и на главной елке города.
Липы, ставшие символом Каунаса, опоясывают мириады гирлянд и огней. А жители и гости города могут полюбоваться освещенной аллеей Лайсвес и посетить таинственно подсвеченный дворик Музыкального театра. Когда выпадает снег, этот уголок города выглядит очень эффектно, словно сказочный парк, где гуляют светящиеся животные.
Kalėdinės dekoracijos Kauno centre

Университет Витаутаса Великого также украшен: в недавно отремонтированной Студенческом сквере стоит зеленая ель, создающая пространство, пульсирующее праздничным настроением.

Главной достопримечательностью аллеи Лайсвес снова стал фонтан, на этот раз со светящейся композицией из волшебных растений.
Kalėdinės dekoracijos Kauno centre

Владельцы магазинов и ресторанов, расположенных на аллее Лайсвес, так же уделили большое внимание праздничному оформлению. Впрочем, их убранство не удивляет, поскольку из года в год используются те же украшения и композиции.

Пожалуй, самой обсуждаемой стала декорация одного из ресторанов, где витрины и вход украсили тяжелыми портьерами малиново-красного цвета и множеством игрушечных елочных шаров. Некоторых жителей Каунаса это украшение раздражает, они называют его славянской эстетикой, другие же признают, что решение предпринимателей оправдано — оформление ресторанов действительно уникально и привлекает внимание прохожих.

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