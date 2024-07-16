В Центральной поликлинике – в отпуске все отделение, пациентам придется ждать месяц

„Отделение терапии и дневной хирургии в отпуске с 22 июля по 16 августа, пациентов начнут принимать с 19 августа. Все звонки в этот период будут направлены в наш центр“, – сказано на сайте pylimas.lt.

В отпуск ушли и все работники Клиники трудовой медицины этой поликлиники.

„Наша Клиника трудовой медицины уходит в отпуск с 15 по 26 июля“, – сказано на сайте поликлиники.

Заместитель директора поликлиники Виктория Жукаускане сказала в интервью lrt.lt, что такая практика применяется не первый год. По ее словам, операции, которые делают в этом отделении - плановые, не срочные, их можно подождать. Работников недостаточно для того, чтобы отделение работало постоянно.