В Центральной поликлинике Вильнюса пациентам выписывают рецепты на шаги

4000, 8000 или 10 000 шагов в день – вот три рецепта, которые отныне будут выписывать пациентам семейные врачи. С таким рецептом людей отправят не в аптеку, а к приложению Walk15 в телефоне, там и будет рецепт, составленный персонально для пациента. Срок действия рецепта - 3 месяца. В течение трех месяцев пациент будет “добирать“ шаги.

„Центральная поликлиника уделяет большое внимание активности пациентов – самых активных мы включаем в программы ходьбы. Мы убеждены в пользе ходьбы и хотим, чтобы наши пациенты больше ходили и улучшали свое состояние и настроение“, – сказала директор поликлиники Лайма Скрицкене.