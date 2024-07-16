2024.07.16 17:05

В Центральной поликлинике – в отпуске все отделение, пациентам придется ждать месяц

 
ru.DELFI.lt
Centro poliklinika
Centro poliklinika
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Пациентам вильнюсской Центральной поликлиники месяц придется ждать услуг, потому что с 22 июля по 16 августа в отпуск уходят все работники отделения терапии и дневной хирургии, сообщается на сайте поликлиники.

„Отделение терапии и дневной хирургии в отпуске с 22 июля по 16 августа, пациентов начнут принимать с 19 августа. Все звонки в этот период будут направлены в наш центр“, – сказано на сайте pylimas.lt.

В отпуск ушли и все работники Клиники трудовой медицины этой поликлиники.

„Наша Клиника трудовой медицины уходит в отпуск с 15 по 26 июля“, – сказано на сайте поликлиники.

Заместитель директора поликлиники Виктория Жукаускане сказала в интервью lrt.lt, что такая практика применяется не первый год. По ее словам, операции, которые делают в этом отделении - плановые, не срочные, их можно подождать. Работников недостаточно для того, чтобы отделение работало постоянно.

Centro poliklinika

„На полную ставку в отделении работает один анестезиолог, второй работает лишь несколько часов в день. Мы не можем заставить его работать каждый день с утра до вечера, пока второй в отпуске“, – сказала Жукаускене, заметив, что и врачей на замену найти непросто.

Центральная поликлиника - одна из самых больших поликлиник в Литве. Ежегодно она принимает больше 1 млн. пациентов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии