В Центральной библиотеке Вильнюса появится полка с книгами на украинском языке.

Этот проект - инициатива супруги президента Украины Елены Зеленской.

В церемонии открытия примет участие вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, посол Украины в Литве Петр Бешта, глава Дома Украины в Вильнюсе Виктор Чернышук.



Идея этого проекта появилась еще до войны, однако представители инициативы отмечают, что "в условиях хаоса и деструкции" стало особенно важно защитить украинскую культуру, искать вдохновения, силы и успокоение в творчестве.

Первая такая полка была открыта в Австрии в апреле, затем подобные полки открыли в библиотеках Гааги, Парижа, Риги.