В Центральной библиотеке Вильнюса появится полка с книгами на украинском языке.

Этот проект - инициатива супруги президента Украины Елены Зеленской.
В церемонии открытия примет участие вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, посол Украины в Литве Петр Бешта, глава Дома Украины в Вильнюсе Виктор Чернышук.
Идея этого проекта появилась еще до войны, однако представители инициативы отмечают, что "в условиях хаоса и деструкции" стало особенно важно защитить украинскую культуру, искать вдохновения, силы и успокоение в творчестве.
Первая такая полка была открыта в Австрии в апреле, затем подобные полки открыли в библиотеках Гааги, Парижа, Риги.
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