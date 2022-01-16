"Когда объявили режим чрезвычайной ситуации, занятость стала своеобразным вызовом. В лагерях были введены правила, деятельность ограничена. Но сейчас мы возвращаемся к нормальному ритму работы", – сказала Лесаускайте.

Два месяца назад на границе с Беларусью был введен режим ЧС, поэтому мигранты могли оставаться только на территории лагерей. По этой причине, по словам Лесаускайте, искали разных специалистов в числе самих мигрантов, чтобы они могли проводить занятия.

"Например, в Кибартай есть мигрант, который стал учителем вокала – он вел уроки пения. В Кибартай несколько человек играют на гитаре, поют, они собираются каждый день", – рассказала Лесаускайте.

"Кроме того, в лагерях проходят занятия по английскому и литовскому языку. Начали проводить и уроки рисования. Выяснилось, что в Кибартай есть отличные художники, поэтому волонтеры планируют организовать и выставку. Проводят и разного рода спортивные занятия, гимнастику", – продолжила она.

По словам Лесаускайте, много внимания уделяют детям.

"В Медининкай и в Науининкай, где живут семьи, дети каждый день около 30 минут учат литовский, а с обеда для них проводят разные занятия. Их проводят не только волонтеры, но и Литовский национальный музей, организация "Красные носы", – рассказала она.

"Для женщин в Медининкай и Науининкай проводят занятия зумбой, йогой, разные гимнастики, кружки вязания и вышивания. Занятия проводят сами мигранты. В Медининкай мы открыли библиотеку, где ест книги на английском, французском, русском и арабском языках", – сказала представитель "Красного креста".

"Среди мигрантов есть немало брадобреев и парикмахеров, они предоставляют эти услуги", – заметила она.

По словам Лесаускайте, необходимые для занятий средства жертвуют жители и различные организации.

"Когда нам потребовались средства для шитья, мы обратились к обществу, люди жертвовали необходимое. Когда понадобились книги, мы обратились в издательства и книжные магазины. Разные средства, например, краску для волос, ножницы, пожертвовали литовские парикмахеры", – рассказала она.

"Январь - критический месяц, многие люди живут тут полгода, они получили уведомления о том, что время их задержания продлено, поэтому эмоциональное состояние людей не простое", – заметила Лесаускайте, рассказав, что мигрантам предоставляют и психологическую помощь.

Напомним, что нелегальные мигранты, которые пришли в Литву из Беларуси, размещены в Рукле, Пабраде, Медининкай, Кибартай и Вильнюсе