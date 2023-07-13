13 июля 2023 г. 15:56

В центр Паланги приходит странное животное, специалисты просят не приближаться к нему

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
В центре Паланги, рядом с улицей Й.Басанавичюса жители и гости курорта встречают странное животное. Оно смело подходит к людям. Охотник рекомендует не приближаться к нему и беречь домашних животных.

"Смело идет к людям. Сознательные прогнали его. Все это рядом с улицей Басанавичюса", – комментировала читательница портала, приславшая видео.

Охотник Дарюс Гудачаускас сказал, что это больная чесоткой лиса. По этой причине надо избегать контакта с ней и беречь домашних животных.

"Очень вероятно, что эта лисичка живет за счет того, что ей дают люди. Думаю, поэтому она не боится людей. Если лисенка вырастить дома он становится домашним", – заметил охотник.

По словам охотника, если состояние лисы не очень плохое, она может выздороветь. Особенно в теплое время года.

"Часто благодаря ультрафиолету, солнцу, лисицы выздоравливают. Если бы сейчас был конец осени, то прогноз был бы печальным", – сказал охотник, заметив, что лиса с виду не похожа на бешеную.

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