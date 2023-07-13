В центр Паланги приходит странное животное, специалисты просят не приближаться к нему

"Смело идет к людям. Сознательные прогнали его. Все это рядом с улицей Басанавичюса", – комментировала читательница портала, приславшая видео.
Охотник Дарюс Гудачаускас сказал, что это больная чесоткой лиса. По этой причине надо избегать контакта с ней и беречь домашних животных.
"Очень вероятно, что эта лисичка живет за счет того, что ей дают люди. Думаю, поэтому она не боится людей. Если лисенка вырастить дома он становится домашним", – заметил охотник.
По словам охотника, если состояние лисы не очень плохое, она может выздороветь. Особенно в теплое время года.
"Часто благодаря ультрафиолету, солнцу, лисицы выздоравливают. Если бы сейчас был конец осени, то прогноз был бы печальным", – сказал охотник, заметив, что лиса с виду не похожа на бешеную.