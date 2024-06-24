В бывшем кафе, где продавали шоколад, открылось новое – жители приходят и ради свежей выпечки

Завтраки здесь стандартные, казалось бы, ничего необычного, но здесь пекут свежие булочки и готовят десерты. Некоторые жители заглядывают сюда только ради выпечки.

Желающие могут приходить сюда с компьютером и работать. На подоконниках есть розетки для зарядки телефона или компьютера.

Кафе называется mon., и находится на ул. Шв. Микалояус, 3. В кафе можно увидеть работы выпускника Вильнюсской художественной академии Линаса Казюлёниса.

Больше 4 лет здесь работало кафе, где продавали бельгийский шоколад и кофе - Theobromine Chocolatier. В 2020 г. владельцы пытались продать его за 50 000 евро, четыре года помещение пустовало.