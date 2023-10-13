В Брюсселе снова критикуют Литву, один регион ждут неприятности

Литовскую власть, обещавшую уменьшать разницу между регионами, упрекают даже в Брюсселе. Еврокомиссары говорят, что на виду нищета, поскольку 1/5 жителей Литвы живет за чертой бедности. Выясняется, что в нищете в Литве живут не только пенсионеры, но и растут дети.
Правда, растет и разобщение, упразднить которое не удается уже 20 лет. Больше всего это чувствуется если сравнивать тех, кто получает самые большие зарплаты, и теми, кто едва сводит концы с концами. Согласно прогнозам, из Европы из-за этого в ближайшее время эмигрирует 40 млн. человек, это коснется и Литву.
Литву критикуют и за уличные туалеты. Оказывается, почти 50 000 жителей страны все еще пользуется удобствами на улице, а это, если сравнивать с данными по другим странам - огромное число. За это Литве грозит миллионный штраф. Последние месяцы этого года - последняя возможность избежать штрафов, но мэры говорят, что это невозможно.
Больше всего из-за уличных туалетов в будущем пострадает Клайпеда и Клайпедский район. Мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас сказал, что в его районе картина в ближайшие годы может напоминать Венецию.
"Вообще Клайпедский район - низ Литвы, куда стекает вся вода, включая дождевую. Наши новые населенные пункты тонут, поскольку мелиорационные каналы, осушавшие пахотные поля – они не приспособлены для населенных пунктов, а инвестиции требуют огромных средств, к сожалению, в новом периоде на эту сферу деньги практически вообще не будут выделены", – сказал он.
По словам Маркаускаса, в Клайпедском районе самые большие в Литве садовые территории, где живут 7000 человек. Поэтому проблема очевидна.
"Там, на бывших дачах, нет системы центральной канализации, по предварительным подсчетам, на ее оборудование там нужно около 20 млн. Если на весь финансовый период мы получаем 3-4 млн., то их не хватает на канализацию в большом населенном пункте", – сказал Маркаускас.