В Брюсселе снова критикуют Литву, один регион ждут неприятности

Литовскую власть, обещавшую уменьшать разницу между регионами, упрекают даже в Брюсселе. Еврокомиссары говорят, что на виду нищета, поскольку 1/5 жителей Литвы живет за чертой бедности. Выясняется, что в нищете в Литве живут не только пенсионеры, но и растут дети.

Правда, растет и разобщение, упразднить которое не удается уже 20 лет. Больше всего это чувствуется если сравнивать тех, кто получает самые большие зарплаты, и теми, кто едва сводит концы с концами. Согласно прогнозам, из Европы из-за этого в ближайшее время эмигрирует 40 млн. человек, это коснется и Литву.

Литву критикуют и за уличные туалеты. Оказывается, почти 50 000 жителей страны все еще пользуется удобствами на улице, а это, если сравнивать с данными по другим странам - огромное число. За это Литве грозит миллионный штраф. Последние месяцы этого года - последняя возможность избежать штрафов, но мэры говорят, что это невозможно.