В Брюсселе пишут о литовской ситуации, глава Frontex поделился пугающим прогнозом

politico.eu сообщает, что подозрения намеренной мести Беларуси за санкции ЕС 12 июля обсудили в ЕП о Совете иностранных дел ЕС.

"Похоже, что власти Беларуси сейчас облегчили условия нелегальной миграции –скорее всего, в отместку за санкции ЕС и в ответ на поддержку гражданского общества в Беларуси Литвой", – сказала европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Она отметила, что эта ситуация еще расследуется, но уже выясняется, что в Минск ежедневно прилетают несколько самолетов из Стаъмбула и Багдада.

В ближайшее время в Литву приедут около 60 сотрудников Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ.

На вопрос не является ли ситуация в Литве поводом для обновления прежних усилий ЕС по подготовке пакта о миграции, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЖозепБоррель сказал, что сотриудники "Фронтекс" должны справиться с этой ситуацией.

Зампредседателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас сказал, что "ЕС стоит с Литвой. Путем переброски сотрудников "Фронтекс" решила начать молниеносную интервенцию. Литва - вторая страна после Греции, которая получит такую помощь. Мы не дадим использовать людей в качестве оружия".

Портал brusselstimes.com 11 июля писал, что ЕС намерен больше внимания уделить урегулированию кризиса. Количество сотрудников агентства "Фронтекс" в Литве удвоится.



Директор "Фронтекс" Фабрицио Леджери сказал, что агентство предполагало, что Беларусь может использовать мигрантов кка политическое оружие, поэтому следило за границей с осени 2020 года.

"Это признак более интенсивных действий", – сказал он, заметив, что это "большое напряжение в ближайшие дни может ухудшиться".

По его словам правительство Лукашенко сознательно побуждает наплыв мигрантов – прикрываясь вакцинацией от коронавируса, приглашает людей приехать в Беларусь без визы.

"Беларусь объявила, что граждане 73 стран без виз могут приехать в Беларусь и провести там не больше 5 дней, чтобы привиться от COVID", – сказал он.