В Брюсселе – новые упреки в адрес Литвы: некоторые замечания даже сложно понять

В Комитете гражданских свобод, по словам евродепутата из Литвы, есть особые люди левых взглядов.
"Мне иногда кажется, что там люди живут в параллельном мире", – сказала LNK консерватор Раса Юкнявичене.
По ее словам, их взгляды не изменила ни начатая Россией война, би наличие ЧВК "Вагнер" в Беларуси.
"Мы должны открыть ворота и впускать всех, даже тех, кого через границу заталкивают намеренно", – сказала Юкнявичене о позиции комитета.
Этот комитет обсуждал вопрос разворота нелегальных мигрантов в Литве и Латвии. Тут же некоторые депутаты стали высказывать озабоченность в связи с тем, что белорусская активистка Ольга Карач не получила убежище в Литве. Литва же признала Карач угрозой нацбезопасности страны.
Немец Дитмар Костер сказал, что он очень сильно озабочен.
"Мне кажется очевидным, что она - правозащитница, ваша страна обязана предоставить ей убежище", – заявил он.
Этот депутат ЕП озабочен и в связи с тем, что Литва признала больше тысячи белорусов угрозой нацбезопасности страны.
"Она связана с российской разведкой, но несмотря на то, что ей не предоставили убежище, ей разрешили остаться в Литве", – сказал представитель Литвы Арнольдас Адамавичюс.
Не только Костер озабочен в связи с судьбой Карач.
"Когда я услышала этого деятеля, я все поняла", – сказала LNK Юкнявичене.
Клер Дэйли из Ирландии украинская служба безопасности включила в список российских пропагандистов. Знакома она и литовским политикам.
"Они были вместе с Татьяной Жданок, кремлевской, я бы сказала, агентом, избранным в ЕП в Латвии. Они приезжали защищать Альгирдаса Палецкиса в Литву, и даже не раз", – сказала Юкнявичене. Единомышленник Палецкиса Казимерас Юрайтис зафиксировал этот факт на видео.
"Если ее вышлют в Беларусь, где ее обвинили в терроризме, то ей грозит смертная казнь. А Литва утверждает, что она представляет угрозу нацбезопасности. Серьезно?" – сказала о Карач Дэйли.
Вице-министр внутренних дел Абрамавичюс повторил – Карач может остаться в Литве.
"Мне только интересно, как госпожа Дэйли получила эту информацию. Это сама Карач с ней связалась – с таким человеком, защитником Палецкиса. Или это результат действий посольства России или Беларуси", – вопрошала Щкнявичене.
Другие европарламентарии были озабочены тем, что защита границы не должна мешать мигрантам получить убежище. А ведь, если этот вопрос решают пограничники - это нарушение международного права. Они обратились к представителю ЕК.
Представитель ЕК в этом вопросе вступилась за Литву и Латвию.
"Эта ситуация обусловлена враждебными российскими и белорусскими режимами. Такая там ситуация", – сказала представитель ЕК Моника Пария. Она подчеркнула, что ЕК следит за ситуацией на границе Литвы и Латвии, поскольку в этом году число случаев нелегального пересечения границы значительно увеличилось.