В Брюсселе – новые упреки в адрес Литвы: некоторые замечания даже сложно понять

В Комитете гражданских свобод, по словам евродепутата из Литвы, есть особые люди левых взглядов.

"Мне иногда кажется, что там люди живут в параллельном мире", – сказала LNK консерватор Раса Юкнявичене.

По ее словам, их взгляды не изменила ни начатая Россией война, би наличие ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Мы должны открыть ворота и впускать всех, даже тех, кого через границу заталкивают намеренно", – сказала Юкнявичене о позиции комитета.

Этот комитет обсуждал вопрос разворота нелегальных мигрантов в Литве и Латвии. Тут же некоторые депутаты стали высказывать озабоченность в связи с тем, что белорусская активистка Ольга Карач не получила убежище в Литве. Литва же признала Карач угрозой нацбезопасности страны.

Немец Дитмар Костер сказал, что он очень сильно озабочен.

"Мне кажется очевидным, что она - правозащитница, ваша страна обязана предоставить ей убежище", – заявил он.

Этот депутат ЕП озабочен и в связи с тем, что Литва признала больше тысячи белорусов угрозой нацбезопасности страны.