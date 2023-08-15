В Ботаническом саду Вильнюсского университета – праздник Жолинес

Ботанический сад представит посетителям коллекцию из 100 видов мяты, отличающихся вкусом и запахом и наборы с мятой разных видов. На празднике выступят коллективы Jausmė и Baltasis kiras, ждет ярмарка, мастер-классы и интересные экскурсии.

"На празднике в Ботаническом саду посетители смогут попробовать чаи и напитки из разных лекарственных растений. Мало кому известно, что самые дорогие из лекарственных трав - это васильки, участники праздника откроют для себя много других растений", – сказала ботаник Живиле Лаздускайте, которая проведет мастер-класс Žolinėk’23 и расскажет о гаданиях на лекарственных травах.

В коллекции Ботанического сада есть больше 180 разных видов, гибридов и сортов мяты. Со многими из них познакомятся участники мастер-класса Žolinėk’23.