В Ботаническом саду Вильнюсского университета – праздник Жолинес

Ботанический сад представит посетителям коллекцию из 100 видов мяты, отличающихся вкусом и запахом и наборы с мятой разных видов. На празднике выступят коллективы Jausmė и Baltasis kiras, ждет ярмарка, мастер-классы и интересные экскурсии.
"На празднике в Ботаническом саду посетители смогут попробовать чаи и напитки из разных лекарственных растений. Мало кому известно, что самые дорогие из лекарственных трав - это васильки, участники праздника откроют для себя много других растений", – сказала ботаник Живиле Лаздускайте, которая проведет мастер-класс Žolinėk’23 и расскажет о гаданиях на лекарственных травах.
В коллекции Ботанического сада есть больше 180 разных видов, гибридов и сортов мяты. Со многими из них познакомятся участники мастер-класса Žolinėk’23.
"Мята отличается особым ароматом и вкусом – это растение наделяют лечебными и магическими свойствами. На празднике мы представим больше 100 разных названий этого растения. Здесь будут как гибриды перечной мяты с ярко выраженным ароматом ментола и острым перечным запахом, так и мята с запахом грейпфрута. На выставке будут разновидности мяты со сладковатым запахом, напоминающим азиатские благовония. Есть мята и для любителей цитрусовых ароматов, а также яблочная мята и мята с ароматом слив. Приходите, узнаете много удивительного", – сказала куратор праздника Регина Юодкайте.
На дегустацию разных видов чая пригласит Швенченская фабрика лекарственных растений, которая в этом году празднует 140-летний юбилей.