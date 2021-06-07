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Жителей Литвы привлекают цветущие весной сакуры, но не менее привлекательны цветущие рододендроны и сирень в ботаническом саду Вильнюсского университета. В Кайренай массово съезжаются вильнюсцы и гости столицы, чтобы полюбоваться этим захватывающим зрелищем.
Предлагаем взглянуть на их красивые цветы:
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