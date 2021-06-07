В ботаническом саду цветут рододендроны и сирень

Скопировать ссылку В ботаническом саду цветут рододендроны и сирень

aA

Жителей Литвы привлекают цветущие весной сакуры, но не менее привлекательны цветущие рододендроны и сирень в ботаническом саду Вильнюсского университета. В Кайренай массово съезжаются вильнюсцы и гости столицы, чтобы полюбоваться этим захватывающим зрелищем.