В Ботаническом саду будет открыт тематический парк световых инсталляций

„Куда отправиться? В Лас-Вегас или в Париж? Принять решение не всегда легко. Однако в парке LUMINA вас ждет незабываемое кругосветное путешествие – в окружении магии света“, – сообщают организаторы.
В парке можно будет посетить все континенты, и билеты на самолет вам не понадобятся. Достаточно приехать в Кайренай.
Как и в прошлом году, посетители парка смогут принять участие в виртуальной игре, проверить свои знания о разных частях света.
Парк откроется 25 октября и будет работать до 16 февраля. Последних посетителей в парк будут впускать в 20 ч. Парк будет закрыт по понедельникам и вторникам.