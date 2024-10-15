2024.10.15 13:07

В Ботаническом саду будет открыт тематический парк световых инсталляций

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Kalnų parke atvertas meninių šviesų ir instaliacijų parkas „Lumina“
Vilniaus Kalnų parke atvertas meninių šviesų ir instaliacijų parkas „Lumina“
ФОТО: JONAS BALCIUNAS | ELTA / Jonas Balčiūnas

На дворе осень. В Вильнюс возвращается тематический парк световых инсталляций. Как и каждый год, в Ботанический сад ВУ в Кайренай приглашает посетителей отправиться в путь по миру световых инсталляций. В этом году тема Lumina Park – „Кругосветное путешествие, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Куда отправиться? В Лас-Вегас или в Париж? Принять решение не всегда легко. Однако в парке LUMINA вас ждет незабываемое кругосветное путешествие – в окружении магии света“, – сообщают организаторы.

В парке можно будет посетить все континенты, и билеты на самолет вам не понадобятся. Достаточно приехать в Кайренай.

Как и в прошлом году, посетители парка смогут принять участие в виртуальной игре, проверить свои знания о разных частях света.

Парк откроется 25 октября и будет работать до 16 февраля. Последних посетителей в парк будут впускать в 20 ч. Парк будет закрыт по понедельникам и вторникам.

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