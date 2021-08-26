В борьбе с нелегальной миграцией полиции Литвы помогут коллеги из Словении

В случае необходимости словенские полицейские будут наблюдать за территорией при помощи профессиональных дронов, которые привезли из своей страны, сообщила Алитусская полиция.

Для эффективной борьбы с наплывом нелегальной миграцией 10 августа руководители полицейских ведомств Литвы и Словении подписали договор о сотрудничестве в охране границы с Беларусью.

Словенцы будут работать в Литве до конца октября.

В сферу ответственности Алитусской уездной полиции входят Варенское и Друскининкайское самоуправление, которые находятся у границы с Беларусью, откуда в последнее время наблюдается наплыв нелегальных мигрантов в Литву.