В борьбе с нелегальной миграцией полиции Литвы помогут коллеги из Словении

В случае необходимости словенские полицейские будут наблюдать за территорией при помощи профессиональных дронов, которые привезли из своей страны, сообщила Алитусская полиция.
Для эффективной борьбы с наплывом нелегальной миграцией 10 августа руководители полицейских ведомств Литвы и Словении подписали договор о сотрудничестве в охране границы с Беларусью.
Словенцы будут работать в Литве до конца октября.
В сферу ответственности Алитусской уездной полиции входят Варенское и Друскининкайское самоуправление, которые находятся у границы с Беларусью, откуда в последнее время наблюдается наплыв нелегальных мигрантов в Литву.
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