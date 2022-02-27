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В больших городах Литвы в воскресенье собирают вещи для пострадавших от войны украинцев.
В больших городах Литвы собирают вещи для пострадавших от войны украинцев
© AFP / Scanpix

Жителей страны призывают приносить вещи, которые нужны для бежавших от войны украинцев: одеяла, подушки, постельное белье, спальные мешки, покрывала, одеяла, теплую одежду и обувь.

Сбор помощи организует Соцмин с Литовским красным крестом.

Жители страны с 12 ч. в воскресенье могут жертвовать вещи в Вильнюсе на арене Avia Solutions Group (ул. Озо, 14, Вильнюс), на площадке около арены "Жальгирис" в Каунасе (проспект им. Короля Миндаугаса, 50, въезд со стороны Старого города), в Клайпеде – на площадке Пиляветес (ул. Пилес, 4), в Шяуляй – на Шяуляйской арене (ул. Й.Яблонскиса, 16), на арене Cido в Паневежисе (ул. Парко, 12)и в алитусском Дворце спорта (ул. Науёи, 52).

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Помощь в этих местах можно передать в воскресенье, 27 февраля, в 12–20 ч., в понедельник и во вторник в 10–20 ч.

Россия, собрав стотысячную армию, в четверг рано утром начала военные действия на большой территории Украины.

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