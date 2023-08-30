В больницы все чаще поступают подростки с отравлениями: это клиническая мистика, говорят врачи

В репортаже на LNK ситуацию комментировала врач отделения детской интенсивной терапии Веслава Жуковская.

– Как обстоят дела в детской больнице?

– Сейчас ничего критического нет, прошедшие сутки были достаточно спокойными. Не было детей с отравлением, которых пришлось бы помещать в отделение интенсивной терапии.

– А каким было лето?

– Лето не было радостным. В этом году было много подростков с алкогольным и наркотическим отравлением.

– Цифры выросли, по сравнению с прошлым летом?

– Да, они растут. После карантинных ограничений подростки стали чаще пробовать и употреблять разные вещества.

– Вы говорите, что некоторые вещества не удалось установить даже врачам? Полиция проводит расследование.

– Это клиническая мистика. Мы получаем ребенка, который часто находится без сознания, не знаем, чего ждать, каким будет течение отравления, каким будет состояние.

– О детях какого возраста идет речь?

– Чаще всего это подростки 12-18 лет.

– Дети используют охлаждающую жидкость и крысиный яд.