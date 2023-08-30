В больницы все чаще поступают подростки с отравлениями: это клиническая мистика, говорят врачи

В репортаже на LNK ситуацию комментировала врач отделения детской интенсивной терапии Веслава Жуковская.
– Как обстоят дела в детской больнице?
– Сейчас ничего критического нет, прошедшие сутки были достаточно спокойными. Не было детей с отравлением, которых пришлось бы помещать в отделение интенсивной терапии.
– А каким было лето?
– Лето не было радостным. В этом году было много подростков с алкогольным и наркотическим отравлением.
– Цифры выросли, по сравнению с прошлым летом?
– Да, они растут. После карантинных ограничений подростки стали чаще пробовать и употреблять разные вещества.
– Вы говорите, что некоторые вещества не удалось установить даже врачам? Полиция проводит расследование.
– Это клиническая мистика. Мы получаем ребенка, который часто находится без сознания, не знаем, чего ждать, каким будет течение отравления, каким будет состояние.
– О детях какого возраста идет речь?
– Чаще всего это подростки 12-18 лет.
– Дети используют охлаждающую жидкость и крысиный яд.
– Это не очень широко распространено. На первом месте - отравление электронными сигаретами. Эти приспособления дают много возможностей, туда можно залить, что угодно. Дети часто заливают не только обычную жидкость с никотином, но и тайно распространяющиеся вещества неясного происхождения.
– Что происходит с организмом, когда ребенок курит что-то в этом роде? Как понять, что с ребенком что-то не то, как оказать первую помощь?
– Если прохожие видят лежащего подростка, надо не бояться и подойти, проверить, в сознании ли он. После этого оценить, какая помощь нужна, вызвать скорую и передать в руки врачей.
– Как выглядит лечение в реанимации? Что происходит с детьми?
– Все зависит от степени тяжести состояния. Если взять стандартного подростка с симптомами алкогольного или наркотического опьянения, то лечение длится два дня. Проводится мониторинг жизненно важных функций, симптоматическое лечение. Проблема в том, что дети часто бывают зависимы от употребляемых веществ. Таких детей направляют в Наркологический центр, где лечение продолжают детские психиатры и врачи-токсикологи. Эти специалисты помогают избавиться от зависимости.
– Помогает ли Наркологический центр? Или те же дети попадают в больницу повторно?
– У нас единицы постоянных пациентов. Большинство получает профессиональную помощь, им удается распрощаться с вредными привычками.
– Может ли отравление привести к смерти?
– Может. В Литве пока не было таких случаев. Если успеваешь все сделать своевременно, то несчастья удается избежать.