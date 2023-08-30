30 августа 2023 г. 07:39

В больницы все чаще поступают подростки с отравлениями: это клиническая мистика, говорят врачи

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
По словам врачей, литовские дети и подростки этим летом чаще употребляли одурманивающие средства, чем прежде. Врачи скорой помощи отмечают, что количество пациентов этого возраста с симптомами отравления жидкостью электронных сигарет и другими наркотиками летом этого года выросло в разы.

В репортаже на LNK ситуацию комментировала врач отделения детской интенсивной терапии Веслава Жуковская.

– Как обстоят дела в детской больнице?

– Сейчас ничего критического нет, прошедшие сутки были достаточно спокойными. Не было детей с отравлением, которых пришлось бы помещать в отделение интенсивной терапии.

– А каким было лето?

– Лето не было радостным. В этом году было много подростков с алкогольным и наркотическим отравлением.

– Цифры выросли, по сравнению с прошлым летом?

– Да, они растут. После карантинных ограничений подростки стали чаще пробовать и употреблять разные вещества.

– Вы говорите, что некоторые вещества не удалось установить даже врачам? Полиция проводит расследование.

– Это клиническая мистика. Мы получаем ребенка, который часто находится без сознания, не знаем, чего ждать, каким будет течение отравления, каким будет состояние.

– О детях какого возраста идет речь?

– Чаще всего это подростки 12-18 лет.

– Дети используют охлаждающую жидкость и крысиный яд.

– Это не очень широко распространено. На первом месте - отравление электронными сигаретами. Эти приспособления дают много возможностей, туда можно залить, что угодно. Дети часто заливают не только обычную жидкость с никотином, но и тайно распространяющиеся вещества неясного происхождения.

– Что происходит с организмом, когда ребенок курит что-то в этом роде? Как понять, что с ребенком что-то не то, как оказать первую помощь?

– Если прохожие видят лежащего подростка, надо не бояться и подойти, проверить, в сознании ли он. После этого оценить, какая помощь нужна, вызвать скорую и передать в руки врачей.

– Как выглядит лечение в реанимации? Что происходит с детьми?

– Все зависит от степени тяжести состояния. Если взять стандартного подростка с симптомами алкогольного или наркотического опьянения, то лечение длится два дня. Проводится мониторинг жизненно важных функций, симптоматическое лечение. Проблема в том, что дети часто бывают зависимы от употребляемых веществ. Таких детей направляют в Наркологический центр, где лечение продолжают детские психиатры и врачи-токсикологи. Эти специалисты помогают избавиться от зависимости.

– Помогает ли Наркологический центр? Или те же дети попадают в больницу повторно?

– У нас единицы постоянных пациентов. Большинство получает профессиональную помощь, им удается распрощаться с вредными привычками.

– Может ли отравление привести к смерти?

– Может. В Литве пока не было таких случаев. Если успеваешь все сделать своевременно, то несчастья удается избежать.

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