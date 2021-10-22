"Человек лежит в больнице", – сказала Lrt.lt директор администрации муниципалитета Илона Гелажникене.
По ее словам, Маргис госпитализирован со вторника.
Гелажникене подтвердила Delfi, что всего коронавирусом заболело около 15 работников муниципалитета.
"Они заболели в разное время: одни на прошлой неделе, другие – на этой. Часть из них успешно после изоляции возвращается на работу. И одних подтвердили симптомы коронавируса, другие получили положительный результат теста", – сказала она Delfi.
О состоянии мэра она говорить не стала, только подтвердила, что он находится в больнице. По словам собеседницы, мэр был привит.
"У нас привиты 90% работников муниципалитета", – сказала Гелажникене.
По данным на 18 октября, всего привиты 68% жителей Пакруойского района.
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