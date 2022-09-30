В больницу попал Витаутас Ландсбергис

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Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис находится в больнице.
Эту информацию он подтвердил 29 сентября вечером, сообщает TV3.lt.
"Какая-то бацилла пристала. <…> Сейчас все уже улучшилось, идет к лучшему, показатели улучшаются", – сказал профессор.
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