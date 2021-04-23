Глава правительства не говорит об отказе от послаблений, которые постепенно будут вводить в течение двух недель.
"План не меняется. Будем следить за ситуацией, менять что-то, когда потребуется. Открывают новые койки и в Тракай. Здесь ситуация хуже, чем в Клайпеде или Шяуляй. В каунасском регионе - то же самое, но мы следим за ситуацией, пока увеличиваем число коек, тестируем, прививаем. И таким образом управляем ситуацией", - сказала Шимоните во время визита в Электренай.
Она похвалила руководства города за хороший результат вакцинации, один из лучших в Литве.
По словам премьера, проблема у муниципалитета одна - нехватка вакцины.
Шимоните упомянула, что в ближайшее время снизят планку и будут прививать жителей независимо от профессии.
Мэр Электренай Кястутис Вайтукайтис сказал, что успех вакцинации пожилых людей - заслуга семейных врачей.
"Но было и такое, что кому-то не удалось дозвониться. Ведется активная работа, звоним по несколько раз, приглашаем. Если надо, ездим прививать на дом", - рассказал мэр.
В Электренай привиты больше 60% жителей старше 65 лет.
"Мы даем людям возможность выбирать вакцину. не секрет, что иногда люди ждут другую вакцину", - заметил Вайтукайтис.
По его словам, в городе привиты почти все полицейские. Прививают учителей, социальных работников, врачей.
Понемногу начали прививать и работников компаний. Но мэр заметил, что вакцины не хватает.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент о высылке российских дипломатов: мы должны говорить на языке действий (105)
Решение Литвы в знак солидарности с Чехией выслать двух...
В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов (335)
В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух...
Захарова обещает ответ странам Балтии: могут начать прикидывать, кому из дипломатов паковать вещи (87)
В МИД РФ обещают ответит на высылку дипломатов из...
Советник министра: "паспорт возможностей" коснется деятельностей, которые еще не открыты (7)
Советник министра экономики Литвы Каролис Жемайтис...
Премьер-министр Литвы тем, кто ждет "Спутник": придется выбирать другую вакцину (262)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу...