В ближайшие дни по ночам будут морозы, а днем выше нуля

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

К Литве приблизился антициклон, поэтому в ближайшие сутки осадков не ожидается, все чаще будет светить солнце.

В среду прогнозируется солнечная погода. Осадков не будет, но будет холодно – на востоке страны 2-4 градуса тепла, у моря до 5-7 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость ветра 4-9 м/с.

В ночь на четверг без особых осадков. Ночью будет 2-7 градусов мороза, а днем – 3-8 градусов тепла.

В пятницу погода будет практически такой же, как накануне – без осадков. Ночью будет 3-8 градусов мороза, а днем 3-8 градусов тепла.

В ближайшие выходные особых осадков не ожидается, температура ночью и днем будет такой же, как в предыдущие дни.

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