В ближайшие дни по ночам будут морозы, а днем выше нуля

В среду прогнозируется солнечная погода. Осадков не будет, но будет холодно – на востоке страны 2-4 градуса тепла, у моря до 5-7 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость ветра 4-9 м/с.

В ночь на четверг без особых осадков. Ночью будет 2-7 градусов мороза, а днем – 3-8 градусов тепла.

В пятницу погода будет практически такой же, как накануне – без осадков. Ночью будет 3-8 градусов мороза, а днем 3-8 градусов тепла.