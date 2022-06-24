В ближайшие выходные в Литве ждет теплая погода, жара ждет и в начале недели

В ночь на субботу будет ясно. Температура составит 12-17 градусов тепла. Днем будет солнечно. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 24-29 градусов, прохладнее будет на Куршской косе.

В ночь на воскресенье будет сухо и ясно. Ночью 13-18 градусов. Днем будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 26-29, на севере до 30 градусов.

В начале недели будет стоять теплая погода, жара усилится. В ночь на понедельник будет 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 28-30, местами до 31 градуса. На западе возможны небольшие дожди, местами с грозами.

В ночь на вторник будет 15-20 градусов. Вероятность осадков не велика. Днем воздух прогреется до 29-32 градусов. Во второй половине дням местами пройдут небольшие дожди с грозами.