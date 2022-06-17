В ближайшие выходные погода будет неспокойной, а кое-где даже опасной

Согласно прогнозам, в выходные с юго-запада придет циклон, который ненадолго принесет жаркую и влажную массу воздуха (воздух прогреется до 28–30 градусов и выше). А севернее установится более холодный воздух.

Этот контраст, а также другие факторы должны принести сильные бури и ливневые дожди, ветер усилится до 15–20, а может и 25 м/с, возможен град. Пока точных данных нет, вероятно, такая погода будет по всей Литве.

В субботу появится более точная информация о том, в каких регионах наиболее вероятны ливни с грозами. Синоптики рекомендуют следить за информацией, поскольку ситуация местами может быть очень опасной.