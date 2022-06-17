В ближайшие выходные погода будет неспокойной, а кое-где даже опасной

Согласно прогнозам, в выходные с юго-запада придет циклон, который ненадолго принесет жаркую и влажную массу воздуха (воздух прогреется до 28–30 градусов и выше). А севернее установится более холодный воздух.
Этот контраст, а также другие факторы должны принести сильные бури и ливневые дожди, ветер усилится до 15–20, а может и 25 м/с, возможен град. Пока точных данных нет, вероятно, такая погода будет по всей Литве.
В субботу появится более точная информация о том, в каких регионах наиболее вероятны ливни с грозами. Синоптики рекомендуют следить за информацией, поскольку ситуация местами может быть очень опасной.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители стоят в очередях, чтобы подписать договор с поставщиком электричества
В последние дни выбора независимого поставщика...
Спецэфир Delfi: Иван Преображенский и Матас Мальдейкис — планы России на Литву
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров...
Еврокомиссия предлагает предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Еврокомиссия предлагает лидерам Сообщества...
Литовская таможня ужесточает контроль: число поездок в Беларусь увеличилось в разы
В первые 4 месяца 2022 года литовско-белорусскую границу...
В четверг цены на электричество увеличились у всех независимых поставщиков
В четверг, по сравнению со вторником, цены на...