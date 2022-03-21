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Уже долгое время говорят о необходимости об отказе перевода часов в Евросоюзе. К сожалению, из-за пандемии коронавируса в 2020 г. решение этого вопроса отсрочили, да и к единому мнению по этому вопросу всем странам ЕС прийти не удается. Возможно, этот вопрос еще долго не будет решен, поэтому в марте этого года мы будем снова переводить стрелки на час вперед.
Как обычно, стрелки часов переведут в 3 ч. ночи в последнее воскресенье марта. В этом году это 27 число.
Благодаря переходу на летнее время, по вечерам дольше будет светло.
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