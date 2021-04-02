"Сроки не назову, поскольку не от нас зависит, а от того, как будут расставлены приоритеты. Сейчас армия последняя в приоритетах. Я ранее предлагал пересмотреть приоритеты, и сейчас могу повторить – как привиты врачи, выполняющие важную миссию в обеспечении общественного здоровья, так и военные выполняют важную миссию в обеспечении безопасности нашего края, полиция соответственно – во внутренней безопасности", – сказал в пятницу BNS А. Анушаускас.
"Мои ожидания – процесс должен быть осуществлен за три месяца", – добавил он.
Министр обороны обсуждал в пятницу вопрос вакцинации армии с президентом Гитанасом Науседой, в этой встрече также участвовал командующий вооруженными силами (ВС), генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Министр и командующий ВС представили, как будет проводиться вакцинация в армии.
"У военных есть задачи, и они выполняют их коллективно, в частях, поэтому их вакцинация должно проходить по частям – не индивидуально, а через Военно-медицинскую службу", – сказал министр.
Как сообщила в пятницу администрация президента, военных будут вакцинировать согласно приоритетам, предложенным армией, будет сохраняться организованность и выполнение критических задач, а также управление рисками.
По словам президента Г. Науседы, подготовка военных подразделений и боевая подготовка не должны пострадать из-за принципов вакцинации.
По словам А. Анушаускаса, в данный момент от COVID-19 уже привиты военные медики, поэтому осталось привить около 12 тыс. человек, среди которых и призывники, и вспомогательные работники.
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