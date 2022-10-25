В ближайшие сутки погода в Литве ухудшится

25 октября ночью во многих районах пройдут дожди, возможны грозы. Местами туман. Температура составит 6–11 градусов тепла. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.
26 октября во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью местами туман. Ночью будет 6–11, днем 11–14 градусов тепла.
27 октября местами короткий небольшой дождь. Ночью туман. Ночью будет 6–11, днем 10–15 градусов тепла.
28 октября местами пройдут дожди. Ночью и утром местами туман. Ночью будет 6–11, днем 11–16 градусов тепла.
29 октября местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет 6–11, днем 12–17 градусов тепла.
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