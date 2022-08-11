Директор Литовского музея этнокосмологии Линас Шмигелскас информировал, что метеоритные дожди можно наблюдать с середины июля до конца август. Пик приходится на 11-13 августа.
Звездопад лучше наблюдать через 1–1,5 ч. после заката и до зари. Больше всего метеоров можно увидеть после полуночи. Надо смотреть на северо-восток между зенитом и горизонтом.
В час можно увидеть до 100 метеоров, но для этого небо должно быть темным, не должна светить луна.
Все что нужно для романтиков - спальный мешок, теплая одежда, термос с чаем и кромешная тьма за городом. Конечно же, не помешает и хорошая компания, а бинокль будет самым идеальным дополнением ко всему.
Исполняются ли желания, загаданные во время падения метеорита?
"Если к кому-то во двор упадет метеорит с Луны или Марса, то его стоимость не одно желание исполнит, – пошутил Шмигелскас и прибавил, - Исполняются самые добрые и хорошие желания".
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