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С 11 по 13 августа около полуночи можно наблюдать самый большой метеоритный поток - метеоритный дождь Персеид, сообщает Kas vyksta Kaune.
Meteorų lietus
Meteorų lietus
© R. Tenio nuotr.

Директор Литовского музея этнокосмологии Линас Шмигелскас информировал, что метеоритные дожди можно наблюдать с середины июля до конца август. Пик приходится на 11-13 августа.

Звездопад лучше наблюдать через 1–1,5 ч. после заката и до зари. Больше всего метеоров можно увидеть после полуночи. Надо смотреть на северо-восток между зенитом и горизонтом.

В час можно увидеть до 100 метеоров, но для этого небо должно быть темным, не должна светить луна.

Все что нужно для романтиков - спальный мешок, теплая одежда, термос с чаем и кромешная тьма за городом. Конечно же, не помешает и хорошая компания, а бинокль будет самым идеальным дополнением ко всему.

Исполняются ли желания, загаданные во время падения метеорита?

"Если к кому-то во двор упадет метеорит с Луны или Марса, то его стоимость не одно желание исполнит, – пошутил Шмигелскас и прибавил, - Исполняются самые добрые и хорошие желания".

Meteorų lietus
Meteorų lietus
© R. Tenio nuotr.

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