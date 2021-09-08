В ближайшие дни в Литве установится по-летнему теплая погода

По его словам, теплая погода продержится до выходных, не будет холодно и в начале следующей недели.

Петкявичюс заметил, что в среду ночью будет 5–10, а днем 18–23 градуса тепла. В Вильнюсе и Шяуляй будет 20, в Каунасе и Паневежисе 21, в Клайпеде 23 градуса тепла.

И в четверг, и в пятницу осадков не ожидается. По ночам будет 8–15, а днем 19–24, на юго-западе 25 градусов тепла.

В субботу еще будет по-летнему тепло, а в воскресенье прогнозируют осадки, но по-прежнему холода не будет.

"Это потепление может напоминать жителям бабье лето, но на самом деле бабье лето, которое наступает не каждый год, приходит на стыке сентября и октября. Оно может длиться от нескольких дней до недели. Характерная особенность - перед бабьим летом бывает похолодание и заморозки", – сказал Петкявичюс.