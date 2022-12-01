В ближайшие дни в Литве усилятся морозы

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В ближайшие дни в Литве воздух станет суше, усилятся морозы.
Sniegas Shutterstock
Sniegas Shutterstock

1 декабря днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на востоке будет 5–7 градусов мороза.

2 декабря без осадков. Местами ожидается гололед и туман. Ночью будет 6–11, местами, где небо прояснится будет до 12–14 градусов мороза, днем будет 3–8 градусов мороза.

3 декабря днем пройдет небольшой снег. Местами гололед. Ночью будет 7–12, местами до 14, днем 1–6 градусов мороза.

4 декабря ночью местами будет идти снег, днем также местами ожидаются осадки. Ночью будет 3–8 градусов мороза, а днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

5 декабря во многих районах будет идти снег. Местами дождь при минусовой температуре, гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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