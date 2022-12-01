В ближайшие дни в Литве усилятся морозы

1 декабря днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на востоке будет 5–7 градусов мороза.
2 декабря без осадков. Местами ожидается гололед и туман. Ночью будет 6–11, местами, где небо прояснится будет до 12–14 градусов мороза, днем будет 3–8 градусов мороза.
3 декабря днем пройдет небольшой снег. Местами гололед. Ночью будет 7–12, местами до 14, днем 1–6 градусов мороза.
4 декабря ночью местами будет идти снег, днем также местами ожидаются осадки. Ночью будет 3–8 градусов мороза, а днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
5 декабря во многих районах будет идти снег. Местами дождь при минусовой температуре, гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Чашка кофе в Литве подорожала больше, чем в других странах Европы: причины
В Литве наблюдается рост инфляции. Согласно данным...
"Еще в Минске мы понимали, что уезжаем навсегда". Легко ли врачу из Беларуси получить право на работу в Литве и Украине?
Про эмиграцию врачей из Беларуси и допуск к работе в...
От Тракая до Стокгольма и обратно. Тимур Кобецкий о том, как караиму не закрыться от мира, но и не раствориться в нем
"Я чистокровный караим, без всяких примесей", – говорит...
Президент Литвы: больше внимания - подготовке педагогов других иностранных языков, русский - не приоритет
Обсуждая в публичном пространстве вопрос о том,...