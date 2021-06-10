В ближайшие дни в Литве будет тепло, ожидаются грозы

Во время грозы местами ветер усилится до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла.
В пятницу особых перемен не ожидается. Ночью ветер успокоится. Небольшие дожди возможны лишь местами. Температура опустится до 10–15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов. На взморье будет около 20 градусов тепла.
Появятся дождевые облака. Во второй половине дня повсюду пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Тепло и дождливо будет и в субботу.
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