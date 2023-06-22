22 июня 2023 г. 07:42

В ближайшие дни в Литве будет солнечно и дождливо

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

В четверг днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Уже утром во многих районах, в основном в центральных и северных, пройдут небольшие дожди местами с грозами.

Днем кратковременные дожди прогнозируют на востоке страны и на юге, а в западной части небо прояснится. Несмотря на осадки будет тепло - 22-27, у моря 19-21 градус тепла.

В пятницу ночью будет ясно и без осадков. На западе возможен туман. Ночью будет 10-15 градусов тепла.

В пятницу днем с запада придет атмосферный фронт. В первой половине дня будет солнечно, после обеда появятся облака. Местами, в основном на западе и на юге страны, пойдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 23-28, у моря 20-22 градуса тепла.

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