В ближайшие дни в Литве будет солнечно и дождливо

Днем кратковременные дожди прогнозируют на востоке страны и на юге, а в западной части небо прояснится. Несмотря на осадки будет тепло - 22-27, у моря 19-21 градус тепла.
В пятницу ночью будет ясно и без осадков. На западе возможен туман. Ночью будет 10-15 градусов тепла.
В пятницу днем с запада придет атмосферный фронт. В первой половине дня будет солнечно, после обеда появятся облака. Местами, в основном на западе и на юге страны, пойдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 23-28, у моря 20-22 градуса тепла.
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