В ближайшие дни в Литве будет солнечно и дождливо

Днем кратковременные дожди прогнозируют на востоке страны и на юге, а в западной части небо прояснится. Несмотря на осадки будет тепло - 22-27, у моря 19-21 градус тепла.

В пятницу ночью будет ясно и без осадков. На западе возможен туман. Ночью будет 10-15 градусов тепла.