В ближайшие дни в Литве будет по-летнему тепло

Днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на востоке страны. Особых осадков не ожидается, но на востоке небольшие дожди возможны. Днем будет 20–22 градусов тепла в Аукштайтии и 23–25 на юге Жемайтии. В столице без осадков, воздух прогреется до 21–23 градусов.

В среду погоду обусловит зона более высокого давления. И ночью и денем ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 7–12 градусов тепла, на западе страны 13–15 градусов выше нуля. Днем будет жарко: 22–27 градусов тепла.

В четверг вероятность осадков будет небольшой. Ночью 8–13, днем 22–27 градусов тепла, на западе из-за ветра будет 18–21 градус.