В ближайшие дни прогнозируют дожди и сильный ветер

В первой половине дня будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки, в Клайпеде и Тельшяй сильные. Во второй половине дня, особенно на западе, прогнозируют прояснения, дожди станут короче, будут непостоянными. Ожидается сильный порывистый ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. У моря прогнозируют бурю, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В ночь на пятницу циклон уйдет, ненадолго наш регион попадет в зону высокого давления. Дожди пройдут местами и небольшие, в основном на востоке. Будет дуть достаточно сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла.