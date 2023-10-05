В ближайшие дни прогнозируют дожди и сильный ветер

В первой половине дня будет облачно. В большинстве районов ожидаются осадки, в Клайпеде и Тельшяй сильные. Во второй половине дня, особенно на западе, прогнозируют прояснения, дожди станут короче, будут непостоянными. Ожидается сильный порывистый ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. У моря прогнозируют бурю, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.
В ночь на пятницу циклон уйдет, ненадолго наш регион попадет в зону высокого давления. Дожди пройдут местами и небольшие, в основном на востоке. Будет дуть достаточно сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 4–9, у моря 10–12 градусов тепла.
В пятницу днем в первой половине дня будет светло, без осадков, ветер успокоится. Со второй половины дня мы ощутим новый атлантический циклон. Небо заволокут тучи. Снова усилится ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с, вечером у моря ветер будет еще сильнее. После обеда на взморье придут дождевые облака, к вечеру они охватят большую часть территории страны. Наиболее интенсивные осадки ждут на северо-западе. Днем будет всего 11–16 градусов тепла.
В субботу циклон ударит с новой силой. Повсюду будут идти сильные дожди. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с, местами до 21–25 м/с. Ночью будет 8–13, а днем 11–16 градусов тепла.