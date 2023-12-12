В ближайшие дни погода будет неприятной: мрачно и опасно

Осадков будет немного, в основном морось или мокрый снег. На части территории Литвы ожидается туман, дольше он продержится на востоке. Температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. После обеда подморозит, ожидается гололед.
В среду ночью циклон понемногу уйдет. По-прежнему будет облачно, вероятность прояснений невелика. На большей части территории страны время от времени ожидаются осадки. Будет 0–5 градусов мороза, поэтому прогнозируют гололед. Местами возможен туман.
В среду днем одна зона низкого давления уйдет, а другая будет стоять недалеко на юге. Будет пасмурно, но небольшие осадки возможны лишь местами. Будет скользко, местами ожидается густой туман. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.