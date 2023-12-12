В ближайшие дни погода будет неприятной: мрачно и опасно

Осадков будет немного, в основном морось или мокрый снег. На части территории Литвы ожидается туман, дольше он продержится на востоке. Температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. После обеда подморозит, ожидается гололед.

В среду ночью циклон понемногу уйдет. По-прежнему будет облачно, вероятность прояснений невелика. На большей части территории страны время от времени ожидаются осадки. Будет 0–5 градусов мороза, поэтому прогнозируют гололед. Местами возможен туман.