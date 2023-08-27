27 августа 2023 г. 09:58

В ближайшие дни ожидается теплая и дождливая погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
После того как ушел атмосферный фронт, давление понемногу начнет повышаться, облака рассеются, будет светить солнце. Первая половина дня в воскресенье будет без осадков.

После обеда появятся дождевые облака, местами, в основном на юге и на востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем будет 22–27, у моря 19–21 градус тепла.

В ночь на понедельник над Литвой пройдет атмосферный фронт, во многих районах ожидаются дожди с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла. Днем атмосферный фронт уйдет на восток, на большей части территории Литвы пройдут кратковременные дожди. Днем будет 24–29, на западе 19–23 градусов тепла.

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