В ближайшие дни будет по-зимнему бело и холодно

В четверг снег выпадет во многих районах, местами, где будет дуть сильный ветер, ожидается поземка. По-прежнему будет дуть восточный, северо-восточный ветер, скорость ветра 8-13 м/с, на западе Литвы до 15-17 м/с. Днем будет 6-11 градусов мороза, на северо-востоке до 13 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу снег выпадет в большинстве районов Литвы. Ночью будет 9-14, местами 17 градусов мороза. Ветер сменит направление, станет северным, скорость ветра ночью 7-12 м/с, днем ветер будет северо-западным, западным, скорость снизится до 5-10 м/с.

В пятницу днем будет 6-11 градусов мороза, небольшой снег будет идти в большинстве районов.