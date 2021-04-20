"План не меняется, работают программисты. Как я уже говорила на прошлой неделе, это займет 2-3 недели. Будут три компонента: вакцина, тестирование и переболевшие люди", – сказала министр.

По ее словам, муниципалитеты ищут возможности для расширения масштабов тестирования.

"Мы слышим, что муниципалитетам требуются дополнительные мощности, которые помогут тестировать больше людей, – будем искать, предлагать Минздраву разные варианты по расширению тестирования. Я надеюсь, что компонент тестирования не погрязнет в бюрократии", – сказала Армонайте.

По ее словам, правительство все еще обсуждает вопрос оплаты тестирования. Ранее министр говорила, что предлагает полное финансирование тестов, а отрицательный результат даст возможность пользоваться паспортом в течение 48 часов.

"Мы максимально учтем позицию экспертов, но план относительно 48 часов не меняется. Хочу заметить, что если тест будет служить меньше, то придется делать больше тестов, это будет стоить недешево", – заметила министр.

Она сказала, что в ближайшее время примут решения по вопросу, кого считать человеком с иммунитетом.

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"Есть предварительные данные о том, через какое время после вакцинации формируется иммунитет. Это надо утвердить в постановлении правительства", – заметила Армонайте.

Она пояснила, что "паспорт возможностей" будет фигурировать в электронном варианте.

"Мы делаем все так, чтобы это было просто. Заходишь на сайте, вводишь свои данные или подключаешься через банк, или с помощью мобильной подписи, получаешь данные с e.sveikatа, а с ними код QR, который надо предъявить", – пояснила она.

"Я надеюсь, что все будет готово через 2-3 недели. Это очень важно для мероприятий – и для личных праздников, и спортивных мероприятий, концертов", – подчеркнула она.

На вопрос, не станут ли люди намеренно заражаться, чтобы получить такой паспорт, министр выразила надежду на то, что такого не будет.

"Пандемия и коронавирус - страшная болезнь, есть и молодые люди, которые тяжело болеют. Я надеюсь, здравый ум возьмет верх, и люди не будут специально заражаться", – прибавила Армонайте.