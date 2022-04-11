В ближайшее время в Литве потеплеет, а в выходные ждут перемены

В ночь на 12 апреля ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. Местами прогнозируют туман и гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза, местами 1–3 градуса тепла. Днем будет переменная облачность. Местами пройдут дожди. Днем будет 9–13, у моря 6–8 градусов тепла.
13 апреля без осадков. Ночью местами туман. Ночью будет 0–5 градусов мороза, днем 10–15 градусов тепла.
В ночь на 14 апреля на западе пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0–5 градусов тепла, на востоке до 2 градусов мороза, днем 12–17, на западе 9–11 градусов тепла.
15 апреля местами ожидаются небольшие дожди. Ночью будет 2–6, днем 4–9 градусов тепла.
16 апреля ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Ночью ожидается гололед. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 3–7 градусов тепла.
По данным синоптиков, в воскресенье ночью будет около 0, будет идти небольшой снег. Днем в Вильнюсе будет облачно – будет 5 градусов тепла. В Клайпеде в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 8 градусов тепла.
Согласно старым поверьям, холодный апрель означает жаркое лето, красивую осень.
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