В ближайшее воскресенье в Литве можно бесплатно посетить музеи

Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции следующих музеев:
Литовский музей театра, музыки и кино
Башню Гедиминаса
Великокняжеский дворец
Бастион вильнюсской оборонительной стены
Дом подписантов Акта о независимости
Дом историй
Дом-музей К.Варнялиса
Старый арсенал
Государственный музей Виленского Гаона
Национальную художественную галерею
Музей дворца Радзивиллов
Музей прикладного искусства и дизайна
Вильнюсскую художественную галерею
Музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса
Тракайский замок
Кярнавский музей археологической местности
Вильнюсский музей
Музей энергетики и техники.
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