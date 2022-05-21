В благодарность Литве. Украинская трапеза в Тауенай

Трапеза была задумана как акт благодарности жителям Литвы за ту помощь, которую они оказывают украинцам.

На трапезе присутствовали жители Укмерге, Тауенай, Вильнюса и других городов, которые принимали непосредственное участие в оказании адресной помощи украинкам с детьми, а также директор Тауенайской гимназии Лорета Зданене, хозяйка Тауенайского поместья Лина Стакевичене и мэр города Укмерге Роландас Яницкас.

Мэр поблагодарил украинок за приглашение, а работников кафе за помощь в организации мероприятия. Яницкас рассказал о помощи, которую Укмерге организует и отправляет в украинские города-побратимы, в том числе в Каменецк-Подольск. Роландас подчеркнул, что город и его жители делают все возможное, чтобы его новым жителям, украинцам и украинкам, спасающимся от войны, было уютно и спокойно на новом месте.

В Тауенай сейчас живут 7 женщин и 14 детей из Украины. Все они в той или иной степени участвовали в создании этого праздника.

Дети выступили с небольшим концертом. Ужин состоял из пяти блюд, включая, разумеется, борщ и вареники.

Открывая вечер Карина Самовол, приехавшая из города Бровары Киевской области, сказала:

"Сердечно благодарим вас за то, что поддержали нас в сложный момент и в трудный период нашей жизни. Мы признательны вам за оказанную помощь и поддержку. Спасибо за внимательность, отзывчивость и доброту, такие редкие в наше время качества. Вдвойне рады и гордимся, что такие отзывчивые, щедрые душой и неравнодушные люди есть на свете. Мы всегда будем помнить ваше добро и будем рады когда-нибудь отплатить вам тем же, но только не в контексте каких-либо трагических или драматических событий. Украинский народ увидел кто же на самом деле наши друзья и братья. Сейчас более 50 000 бежавших от войны Украинцев чувствуют себя в большей безопасности на территории Литвы. Человеческие взаимоотношения невозможно представить без проявление тепла и заботы. Благодарность один из способов показать человеку свою любовь и признательность . По этому мы сегодня приготовили наши Украинские традиционные блюда и с удовольствием угостим вас в знак благодарности".

После ужина, который перемежался выступлениями украинских детей, девушки рассказали немного о том, как и почему они оказались в Литве. Вот некоторые из их рассказов.

Лиля Полонникова говорила, что "Когда началась война, появился сильный страх, непонимание что ждёт нас. Очень частые, жуткие звуки воздушных тревог, постоянная беготня с ребенком в укрытия, навеяли мысли о выезде из Украины, ради спасения жизни и нервной системы доченьки. Несколько раз собирали вещи, по разным причинам выехать не получалось. Но потом услышали о помощи благотворительного фонда "Крыло допомоги" с выездом в Литву. И вот я с дочкой оказалась в Литве, в безопасности. Ваша помощь бесценна. Огромное спасибо за все, что для нас сделано!"

Екатерина Погорела сказала, что: "То что сейчас происходит в Украине, эта история, к сожалению это трагическая история, но как ни крути эти все события будут записаны в книгах которые будут учить наши дети. И все они будет прямыми участниками этих исторических событий, они будут в числе тех, кто покинул родную землю, спасаясь от войны.

Родом я из Днепропетровской области, живу в Киеве уже около 12 лет. За пару дней до начала так называемой «спецоперации» России в Украине мы с ребёнком уехали к родителям в днепропетровскую область. Я помню утро 24 февраля, когда пришла мама и сказала: "Доченька началась война". Я не хотела в это верить, но открыв телефон и прочитав сводку новостей я была в ужасе, Россия напала на Украину, на столицу. С тех пор каждое утро начиналось с того что мы читали новости и заканчивался день тем, что мы смотрели новости по телевизору. И так до 25 марта пока мы не сели в автобус и не уехали в Литву.

Звуки постоянных сирен и пролетающие над нами вертолёты и самолёты, все это сказывалось на поведении детей и на нашем состоянии. Чтобы уберечь и отвезти детей в более безопасное, спокойное место мы решились всё-таки уехать из Украины, и это было правильное решение.

Никогда мы не забудем время проведённые в погребе с родителями, с детками. Под звуки сирены мы спускались в погреб и ждали окончания воздушной тревоги. Пытались отвлекать детей играми, развлекали их как могли.

И вот 25 марта мы с помощью Благотворительной организации "Крыло допомоги" отправились на эвакуационных автобусах в Литву. Долгие двое суток в дороге и мы оказались в стране, которая очень тепло встретила нас и оказала огромную помощь, за что мы очень благодарны".