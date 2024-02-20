В Биржайском региональном парке обнаружены новые карстовые воронки

По данным работников парка, воронки образовались в Киркилайском и Караимишкском заповедниках.

"Одна небольшая воронка появилась в Киркилайском ландшафтном заповеднике под окнами усадьбы, она своей формой напоминает колодец, большой диаметр 0,7 м, маленький – 0,6 м, глубина – 0,6 м.

Вторая воронка образовалась в Караимишкском ландшафтном заповеднике, в полях деревни Мангайлишкис. Ее диаметр - 3,5 м, маленький – 3,3 м, глубина – 1,5 м. Эта воронка овальной формы, с юга форма напоминает форму колодца, а на севере - блюдцевидной формы.

Все еще активны и большие воронки прошлого года в Ужубаляй и в деревне Шлепшчай. Обе они стали на 1 м шире, чем были осенью 2023 года.