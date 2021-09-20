Известный педагог работала в одной из школ Биржайского района. Ей было 48 лет.

"Мы не можем смириться с мыслью, что ее нет", – сказала LNK представитель школы Лорета Жибялене.

Учитель в этом году отработала неделю, она отказалась от дополнительных уроков, которые ей предложили в городской школе.

"Она изменила свое решение и отказалась от дополнительной работы, ходя до этого охотно согласилась, мы радовались, что она к нам придет", – сказала LNK замдиректора школы Вайдуте Славинскене.

Педагог отработала в сельской школе 13 лет, была сильным учителем.

"Мы пытаемся выяснить причину, смотреть, не было ли каких-то признаков. Вспоминаем те или иные моменты", – сказала Жибялене.

Коллеги пытаются найти причину, может это связано с нагрузкой во время удаленки, может, подействовало то, что сельская школа перестала быть отдельной школой, стала лишь филиалом школы. А может, были проблемы не только на работе.

"В каждой школе есть свой собственный внутренний порядок. Нам пришлось адаптироваться к порядку новой школы. Та школа городская, мы же - сельская", – сказала Жибялене.

Власти района сразу же собрали комиссию для расследования этого происшествия.

"Мы стараемся, чтобы комиссия не была формальной. Мы пытаемся понять, что случилось. Главная задача комиссии - выяснить, не повлияли ли на такое решение условия работы и рабочая атмосфера", – сказала LNK глава администрации мэрии Биржайского района Ируте Варзене.