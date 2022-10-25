Кукуруза в этом месте высокая, поэтому воронка могла образоваться еще летом, просто ее заметили только сейчас.

Новая карстовая воронка – одна из самых больших в этом году: максимальный диаметр 2,6 м, минимальный 2,4 м, а глубина – 1,7 м. Она овальной формы, напоминает колодец.

По форме определили, что воронка образовалась несколько месяцев назад.

В Биржайском региональном парке насчитывается около 8000 карстовых воронок, а на территории северной части Литвы – около 15 000.