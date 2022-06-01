Исследования позволяют предположить, что место, где был обнаружен топорик, было удобным для стойбища первобытных людей.
Топорик был сделан из рога северного оленя. Топорик типа Лингби, скорее всего, был утерян во время охоты. Но точную причину - почему и как был утерян топорик, мы уже не узнаем.
Этот топорик с 1 июня до 31 августа лета можно будет увидеть в Шяуляйском историческом музее. Копию топорика можно будет подержать в руках.
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